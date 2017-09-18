مسابقات سوارکاری در کوهرنگ برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، سجاد یوسفی گفت: ۲۵ نفر از سوارکاران عشایر منطقه کوهرنگ، شهرکرد، سامان، چلیچه و دشتک در مسابقات سوارکاری در دو بخش با یکدیگر رقابت کردند.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقات دربخش های پرچم برداری و انجام حرکات نمایشی با اسب، افزود: در پایان این رقابت‌ها مرتضی نجات از شهرکرد و نذیر عباسی از دشتک در دو بخش پرچم برداری و انجام حرکات نمایشی به مقام‌های نخست و دوم دست یافتند.

یوسفی بابیان اینکه مقام سوم بخش پرچم برداری به حسین گنجعلی از سامان رسید، تصریح کرد: این ورزشکار به همراه علی غیبی پور از کوهرنگ به‌صورت مشترک مقام سوم بخش حرکات نمایشی با اسب را هم از آن خود کرد.