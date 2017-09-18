ریزش چاه سبب نشست ساختمان در شهریار شد/صدور ابلاغیه تخلیه ساکنان

احسان درخشان نسب، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اطلاع از نشست یک ساختمان در خیابان ولیعصر(عج) شهریار و در مجاورت یک گودبرداری، سبب حضور همکاران من در آتش نشانی در محل و اجرای اقدامات ایمن سازی شد.

وی اضافه کرد: در این راستا، احداث دیوارهای حائل به سرعت طی ابلاغیه ای به پیمانکار ساختمان در حال ساخت اعلام و منطقه خطر جداسازی شد.

سرپرست شهرداری شهریار با بیان که خطرات ناشی از ریزش احتمالی ساختمان مجاور سبب صدور ابلاغ تخلیه به ساکنان شد، گفت: شواهد موجود حاکی از آن بود که گودبرداری، سستی خاک موجود و نفوذ رطوبت موجب نشست ملک همجوار شده است، اما این نتیجه قطعی نبود و نیاز به بررسی بیشتر داشت.

وی از ادامه تحقیقات در خصوص علت نشست ساختمان مجاور خبر داد و افزود: آزمایش خاک و بازدید از چاه های فاضلاب املاک همجوار نیز انجام شد و علت اصلی نشست که ریزش چاه فاضلاب ساختمان مجاور به دلیل عدم کول گذاری مناسب در زمان ساخت تشخیص داده شده بود، به دست آمد.

سرپرست شهرداری شهریار گفت: به طور کلی این ساختمان استعداد ریزش را از مدت ها قبل داشته و شروع گود برداری ملک همجوار جهت ساخت، نشست را تسریع کرد.

درخشان نسب از پر کردن محل گود برداری با مخلوط ساختمانی و نصب سازه نگهبان توسط تجهیزات، ادوات و خودروهای شهرداری خبر داد و گفت: متاسفانه ساختمان مسکونی مورد نظر باز هم نشست کرده و لذا عملیات نصب سازه نگهبان در این محل با جدیت ادامه دارد.