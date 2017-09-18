کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان درشهر پردنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری، فرزاد رحیمی اظهار داشت: با احداث مرکز فرهنگی هنری پردنجان، کودکان و نوجوانان این شهرستان نیز از مزایای کانون بهره مندمی شوند.

رحیمی با بیان اینکه هزینه ساخت این مرکز از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان فراهم می شود، افزود: بخشی از این اعتبارات نیز با مشارکت خیران جذب شده است.

وی در این باره افزود: مساحت زمین در نظر گرفته شده جهت ساخت مرکز به ابعاد ۸۵۰ متر مربع است که توسط شورای شهر، شهرداری و جمعی از خیران به کانون واگذار شده است.

وی در این باره افزود: ارزش ریالی این زمین بیش از ۴۵۰میلیون تومان برای ۴۵۰ متر مربع زیر بنا است که در قسمت مرکزی این شهر واقع شده است.

رحیمی تصریح کرد: خاک برداری و صدور پروانه رایگان نیز جزء تعهدات شهرداری پردنجان در ساخت این مرکز محسوب می شود.

وی ادامه داد: شروع ساخت این مرکز با هزینه خیران و تکمیل و بهره برداری آن توسط اداره کل کانون به انجام خواهد رسید.