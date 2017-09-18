جلالی و اسحاقی به مدال طلای تکواندو دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‎های تکواندو این دوره از بازیها ۲۵۸ به مدت پنج روز در دو بخش مبارزه و پومسه به رقابت خواهند پرداخت. امروز دوشنبه ۲۷ شهریورماه تیم کشورمان سه نماینده داشت که در نهایت با کسب دو مدال طلا و یک برنز به کار خود پایان دادند.

مهدی اسحاقی در وزن ۵۴- کیلوگرم با غلبه برتمامی حریفان خود موفق شد عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را کسب نماید. وی پس از یک‌ دور استراحت، «ایسان بردی گولامو» نماینده میزبان را ۲۳ بر ۳ شکست داد، در پیکار دوم «مارستیو امبریان» از اندونزی را ۲۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.



اسحاقی در سومین دیدار به مصاف «والنتین خگای» ازبکستانی رفت و با برتری ۱۱ بر ۷ راهی دیدار نهایی شد. اسحاقی در فینال «منوچهر نِمَتوف» از تاجیکستان را با نتیجه ۲۳ بر ۵ شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

مهدی جلالی دیگر نماینده کشورمان بود که موفق به کسب مدال طلا شد. وی در وزن ۷۴- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، ۲۲ بر یک و در پایان راند دوم «سونکسای مانگخیوآ» از لائوس را شکست داد. در دومین مبارزه «هارپر موریسون» از فیلیپین را با نتیجه ۲۶ بر ۱۵ از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی هم ۲۱ بر ۱۳ برابر « کی رِن» از چین به برتری رسید. وی در دیدار نهایی نیز «کایرات ساریمساکوف» قزاق را با نتیجه ۵ بر ۲ از پیش رو برداشت و مدال طلا را بر گردن آویخت.

فاطمه مداحی سومین نماینده ایران در روز نخست رقابتهای تکواندو بود که در وزن ۴۶- کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. وی در نخستین گام به مصاف «لویتا رونا ایلائو» فیلیپینی رفت و ۱۰ بر ۵ به برتری رسید. در دومین دیدار «تی تام» از ویتنام را ۹ بر ۸ شکست داد. مداحی در مبارزه سوم خود رو در روی «شچین تان» از چین قرار گرفت و نتیجه را ۹ بر ۲ واگذار کرد و به مدال برنز این دوره از رقابت‌ها رسید.