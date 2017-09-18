هلاکت تعدادی داعشی در صلاح الدین/رژه لشکر رزمی امام علی در نجف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، کریم الخاقانی، یکی از فرماندهان لشکر رزمی امام علی با اشاره به رژه این لشکر در نجف اظهار داشت: امروز ما آمادگی کامل برای نبرد الحویجه و نبرد مناطق مرزی با سوریه داریم، به همین دلیل این رژه پیام مشخصی را به دشمن ما می دهد و آن این است که ما همیشه آماده و بیداریم.

در این رژه از سلاح های سبک و سنگین برای نشان دادن قدرت این نیروها استفاده شده است.

جبار المعمودی، یکی از فرماندهان حشد شعبی نیز از هلاکت یکی از سرکردگان داعش در کنار سه نفر از همراهانش در جریان یک حمله هوایی به کوه های مکحول واقع در شمال صلاح الدین خبر داد.

وی افزود: این حمله هوایی مواضع داعش را به صورت بسیار دقیق مورد هدف قرار داد. بخشی از سرکردگان داعش اخیرا از حویجه به سمت مکحول رفته اند تا حضور خود را در این منطقه استراتژیک افزایش دهند.

اتاق اطلاع رسانی اخبار جنگ عراق نیز اعلام کرد که نیروهای عراقی تعدادی از زنان و کودکان با تابعیت های عراقی، آسیایی، آفریقای، آمریکای جنوبی، عربی و اروپایی را از نیروهای پیشمرگ تحویل گرفته که تعداد آنها به 2 هزار و ۹۰۷ خانواده می رسد. این افراد به مکان مناسب برای دریافت خدمات بهتر منتقل شده اند.