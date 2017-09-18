به گزارش خبرنگار مهر، این حشنواره به مدت دو روز با حضور بیش از ۶۴ نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارومیه برگزار می شود.
این ۶۴ نفر توانستند بعد از رقابت ۲۰۶ نفر از اعضای کانون در مرحله شهرستان این جشنواره به مرحله استانی راه بیابند.
افراد شرکت کننده در این جشنواره در بخش های آزاد، مربیان فرهنگی و ادبی، پدرو مادر بزرگ ها و نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله با موضوع آزاد و درون مایه آموزشی تربیتی رقابت می کنند.
نفرات برگزیده مرحله استانی به مرحله منطقه ای که از اول آبان تا ۱۵ آذر در تهران برگزار می شود راه می یابند.
۱۰ برگزیده این مرحله شامل شش قصهگوی کانونی و آزاد، دو نوجوان، یک قصهگو از بخش پدربزرگها و مادربزرگها و یک قصهگویی بخش رضوی برای حضور در مرحله منطقهای به دبیرخانه جشنواره بینالمللی قصهگویی در تهران معرفی خواهند شد.
توسعه و ترویج فرهنگ قصهگویی به عنوان یک واسطه تربیتی، ارتقاء کمی و کیفی قصهگویی در مراکز کانون، ایجاد زمینه لازم برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و موثر میان قصهگویان کارشناسان و اساتید حوزه قصهگویی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
مرحله استانی بیستمین جشنواره بینالمللی قصهگویی روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور در سالن سینمای مجتمع شهید رسول فرخی ارومیه برگزار میشود.
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