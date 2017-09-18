کاپیتان پرسپولیس دیدار برابر سپاهان را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی مدافع ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس که مدتهاست به دلیل مصدومیت نمی تواند سرخپوشان را در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند، دیدار برابر سپاهان را هم از دست داد.

حسینی بعد از بازی با پیکان گفته بود که می خواهد تمام تمرکزش را روی خوب شدن مصدومیتش بگذارد تا برای دیدار با الهلال در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده شود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان ساعت ۲۰ روز پنجشنبه هفته جاری در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.