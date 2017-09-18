نگرانی صهیونیستها از قدرت سلاح جدید حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی به هراس و وحشت این رژیم از سلاح به کار گرفته شده از سوی حزب الله ضد تروریستها پرداخته است.

بر اساس این گزارش؛ صهیونیستها از به کارگیری پهپادهای حزب الله در ارتفاعات عرسال و دیگر ارتفاعات مرزی لبنان و سوریه که به شکست تروریستها منجر شد به شدت وحشت زده شده اند. پهپادهایی که در ارتفاعات بالا پرواز کرده و ضربات مهلکی به مواضع تروریستها در مناطق مرزی لبنان و سوریه وارد کرده است.

آلون بن داوید تحلیلگر نظامی صهیونیست به قدرت این سلاح پرداخته و آورده است: حزب الله با این سلاح قدرت خود را تقویت کرده است. هواپیماهای بدون سرنشین حب الله یک تکنولوژی کاملا پیشرفته است.