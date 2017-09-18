درخواست حماس از فتح برای لغو مصوبات گذشته علیه ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فوزی برهوم، سخنگوی جنش حماس در بیانیه ای تاکید کرد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین باید اقدام فوری برای لغو تمام مصوبات گذشته علیه ساکنان نوار غزه اتخاذ کند.

وی افزود: این درخواست بعد از پاسخ مثبت جنبش حماس به تلاش های مصر و منحل کردن کمیته اداری اش صورت می گیرد. ما از عباس و جنبش فتح می خواهیم تا به دولت رامی الحمد لله اجازه دهد تا به وظایف خود در قبال نوار غزه هر چه سریعتر عمل کند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که در راستای حل اختلافات داخلی، شورای اداری خود در نوار غزه را منحل می کند و با برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین موافق است.