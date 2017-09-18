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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه:

انگیزه قتل در اسلام آبادغرب در حال بررسی است

انگیزه قتل در اسلام آبادغرب در حال بررسی است

کرمانشاه- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد و گفت: علت و انگیزه این جنایت هولناک در دست بررسی است.

سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عوامل انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب به دنبال دریافت اخبار مردمی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک های پی در پی از داخل یک منزل مسکونی، بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: طبق بررسی های پلیس، پدر ۳۷ ساله خانواده با یک قبضه اسلحه شکاری، فرزندان ۹ و ۴ ساله و نیز همسر خود را به قتل رسانده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل پس از ارتکاب این جنایت هولناک خودکشی کرده است، گفت: عوامل انتظامی با جدیت به دنبال یافتن علت و انگیزه قتل هستند.

سرهنگ آمویی از مردم خواست با شایعه پراکنی و انتشار اخبار غیرموثق، فضای شهرستان را ملتهب نکنند و منتظر اعلام خبرهای بعدی از سوی نیروی انتظامی باشند.

کد مطلب 4090898

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