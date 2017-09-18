ترکیه سفیر آلمان در آنکارا را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ینی شفق»، ترکیه امروز برای دومین بار در یک هفته سفیر آلمان در آنکارا را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.

به گزارش این رسانه ترکیه ای، منابع دیپلماتیک ضمن تأئید این خبر به دلایل این احضار اشاره ای نکرده اند.

همچنین وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر آلمان در آنکارا طبق برنامه قبلی و به دلیل عدم حضورش در بار اول احضار ، مجددا به وزارت خارجه ترکیه احضار شده است.

لازم به ذکر است، روز گذشته به دنبال برگزاری فستیوال فرهنگی کردها در شهر کلن آلمان، ترکیه سفیر آلمان در آنکارا را فرا خوانده بود. این تجمع روز شنبه ۱۶ سپتامبر برگزار شد و تجمع‌کنندگان خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر پ‌ک‌ک شده بودند.