به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار لرستان با اشاره به فرازی از دیدگاه های امام علی در رابطه با مدیریت اظهار داشت: انتظار داریم که استاندار مشی اعتدالی دولت روحانی را در استان سرلوحه کار خود قرار دهد و از توانمندی های استان و از دلسوزان در حوزه مدیریت استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی مردم لرستان بیکاری است و انتظار می رود به شعار امسال که بحث تولید و اشتغال است توجه ویژه ای شود و از همه ظرفیت های استان برای مبارزه با فقر و بیکاری بهره مند شویم گفت: باتوجه به پتانسیل های ویژه استان که دارای نیروهای متخصص، منابع غنی معدنی، منابع سرشار آب، ظرفیت های کشاورز ی و طبیعت زیبا و توسعه متوازن در استان را انتظار داریم.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم لرستان در همه صحنه های انقلاب و دفاع مقدس حضور داشته اند گفت: به طور حتم مجمع نمایندگان کمک می کنند به استاندار که بیش از پیش به مردم خدمت شود.

کاظمی با اشاره به اینکه باید وضعیت اشتغال استان، آمارها و ... بررسی شود گفت: رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، پیگیری حق آبه استان باید در دستور کار قرار گیرد و استفاده از ظرفیت های مدیریتی، تعامل با مجمع نمایندگان، دانشگاه ها و روحانیت به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.

وی یادآور شد: این جلسه باید در سالن بزرگتری برگزار می شد که همه صاحب نظران حضور داشته باشند و بیش از این مردم در جریان قرار می گرفتند.