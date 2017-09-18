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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

معاون پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی عنوان کرد

نیاز ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه های ورزشی خراسان رضوی

نیاز ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه های ورزشی خراسان رضوی

گناباد- معاون پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: طبق آمار موجود در خراسان رضوی ۱۱۱ پروژه ورزشی در حال احداث داریم که برای تکمیل آنها ۴۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ولی‌پور عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد که محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ظهار کرد: یکی از بخش هایی که در حوزه ورزش ورود پیدا کردند موسسات مالی استان هستند که متاسفانه باتوجه به قوانین اخیر بانک مرکزی و مشکلات پیش آمده برای این موسسات تیم داری آن‌ها نیز با مشکل روبه رو شده است. 

وی افزود: بیشترین گردش مالی خراسان رضوی در بخش صنعت و آن هم بخش خصوصی است و ما در استان کارخانه های بزرگی مانند فولاد خوزستان و یا ذوب آهن اصفهان نداریم که بتوانیم از ظرفیت آن ها در تیم داری استفاده کنیم. 

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی گفت: هدف و برنامه ریزی ما جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است که در این راستا برای تکمیل ۱۱۱ پروژ ورزشی استان به اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی نیازمندیم.

ولی پور ادامه داد:  سرانه ورزشی خراسان رضوی ۵۳ سانتی متر می باشد در حالی که سرانه کشوری یک مترمربع است.

کد مطلب 4090911

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