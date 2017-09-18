نیاز ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه های ورزشی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ولی‌پور عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد که محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد ظهار کرد: یکی از بخش هایی که در حوزه ورزش ورود پیدا کردند موسسات مالی استان هستند که متاسفانه باتوجه به قوانین اخیر بانک مرکزی و مشکلات پیش آمده برای این موسسات تیم داری آن‌ها نیز با مشکل روبه رو شده است.

وی افزود: بیشترین گردش مالی خراسان رضوی در بخش صنعت و آن هم بخش خصوصی است و ما در استان کارخانه های بزرگی مانند فولاد خوزستان و یا ذوب آهن اصفهان نداریم که بتوانیم از ظرفیت آن ها در تیم داری استفاده کنیم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی گفت: هدف و برنامه ریزی ما جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است که در این راستا برای تکمیل ۱۱۱ پروژ ورزشی استان به اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی نیازمندیم.

ولی پور ادامه داد: سرانه ورزشی خراسان رضوی ۵۳ سانتی متر می باشد در حالی که سرانه کشوری یک مترمربع است.