وزیر دفاع انگلیس برای بررسی همه پرسی اقلیم کردستان وارد اربیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مایکل فالون وزیر خارجه انگلیس در کنفرانس خبری خود در بغداد تاکید کرده بود که قرار است به اربیل سفر کند و در نشست مشترکش با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در خصوص همه پرسی استقلال این اقلیم رایزنی کند.

وی تصریح کرده بود که ما این همه پرسی را تایید نمی کنیم و به تلاشها به همراه سازمان ملل برای بررسی جایگزین های این همه پرسی ادامه می دهیم.

وزیر خارجه فرانسه نیز برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را یک اقدام نامناسب توصیف کرده است.

این همه پرسی با مخالفت تمام کشورها روبه رو شده و تنها رژیم صهیونیستی از آن حمایت می کند.