۸۶۰طلبه سال تحصیلی جدید را درحوزه علمیه آذربایجان غربی آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حوزه های علمیه آذربایجان غربی بعد از ظهر دوشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه با بیان اینکه در آذربایجان غربی ۱۴ مدرسه فعال وجود دارد افزود: یکی از این مدارس در سطح ۳، یکی در پایه سیکل و مابقی در سطح دو از سال گذشته با تولیت حجت الاسلام والمسلمین مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی شروع به کار کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین حمید راحلی ادامه داد: طی دوسال گذشته آذربایجان غربی با وجود اقوام متفاوت رتبه یک کشوری را در جذب طلاب داشته است و پیش بینی می شود امسال نیز همانند سال های گذشته این استان حائز رتبه یک کشور باشد و این امر برای آذربایجان غربی باعث افتخارت و مسرت است که مردم با اشتیاق به کسب علم اهل بیت می پردازند.

وی افزود: بیش از ۸۰۰ فارع التحصیل طلبه در سطح دواستان داریم که بیش از ۲۰۰ نفر از این رقم را شهرستان ها به خود اختصاص می دهند و این مهم توجه جدی مسئولان را به اشاعه و گسترش سطوح بالاتر می طلبد تا طلاب بتوانند به طور مطلوب به نیازهای مردم و جامعه پاسخ دهند.

حجت الاسلام راحلی ادامه داد: مقدمات ایجاد سطح ۳ حوزه در شهرهای خوی و نقده انجام شده و امیدواریم تا با مساعدت های مسئولین امر افتتاح سطح ۳ را در این شهرستان ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در مناسبت های مختلف دینی و فرهنگی حدود ۴۰۰ مبلغ از سوی حوزه های علمیه به مدارس و مساجد اعزام شده اند، امیدواریم با ایجاد مراتب و مدارج عالی در این استان شاهد فزونی علم دینی این عزیزان بوده و جامعه را بیش از پیش و برحسب نیاز با علوم دینی آگاه سازیم.

مدیر کل حوزه های علمیه آدربایجان غربی در ادامه گفت: مسئولان باید در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی که به حضور پررنگ فارع التحصیلان و مبلغان در جامعه نیازاست توجه جدی داشته باشند.