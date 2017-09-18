مادران و کودکان مشهدی با مسلمانان میانمار ابراز همدردی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مادران و کودکان مشهدی بعدازظهر دوشنبه در اعتراض به کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم میانمار در بوستان ملت مشهد تجمع کردند.

در این مراسم که با عنوان« عروسک های سوخته» برگزار شد، تجمع کنندگان شعارهایی در محکومیت جنایات دولت میانمار بر علیه مسلمانان سر دادند و کودکان نیز نقاشی هایی در این خصوص کشیدند.

در این تجمع همچنین بیانیه ای قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: ما همه مادریم اینجا پر از کودک است اما چند قدم آن طرف تر سرزمینی است پر از خاکستر انسان، جایزه صلح نوبل را باید در لغت نامه های دنیا جایزه کشار و قتل عام نوبل معنا کنند.

شما را چه شده است ای آنانی که به کرسی های حقوق بشری، بخوانید حقوق ضد بشری، تکیه کرده اید ؟ سران کنفرانس دولت های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی نمی بینید فرزندان محمد (ص) را در آتش کینه سوزانده اند آیا بوی خاکستر آنها مشامتان را نمی آزارد؟

ما مادران و کودکان شاید دستمان و فریادمان از سازمان های بین المللی کوتاه است اما شما دولتمردان جمهوری اسلامی را در این راستا دارای قدرت می دانیم و از شما درخواست می کنیم با تمام توان از طریق دیپلماسی فعال و راهبردی در صدد راه اندازی اقدام بین المللی و جدی علیه این جنایات باشید.

درخواست ما از قوه قضائیه آن است که به صورت جدی تمام نیروی خود را برای اقدام قضایی و در خور این جنایات در عرصه بین المللی صرف نماید و تمام کشورهای اسلامی روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با این کشور قطع نمایند و از همه کشورهای دنیا می خواهیم علیه این جنایات عکس العمل جدی نشان دهند.

ما نمی خواهیم جایزه صلح نوبل از «سوچی» به عنوان زن بی رحم و بی عاطفه مادری بازپس گرفته شود بلکه خواستار محاکمه جدی وی به عنوان جنایتکار جنگی در مجامع حقوقی بین المللی هستیم.

حمایت دانش آموزان از مسلمانان میانمار

همچنین در مراسمی دیگر دانش‌آموزان بسیجی در حمایت از مسلمانان میانمار از میدان بسیج به سمت حرم مطهر رضوی راهپیمایی کردند.

دانش آموزان در این راهپیمایی شعارهایی از جمله «مرگ بر دولت میانمار» ،« بودایی جنایت می‌کند؛ آمریکا حمایت می‌کند» و «مرگ صلح نوبل» سر دادند.