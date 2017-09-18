وزیر کشور فردا به قزوین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برای معرفی عبدالمحمد زاهدی استاندار جدید قزوین فردا به قزوین سفر خواهد کرد.

در پی تغییرات ایجاد شده در سطح استانداران کشور عبدالمحمد زاهدی به عنوان نهمین استاندار قزوین از فردا سه شنبه کلید دار ساختمان استانداری قزوین خواهد شد تا سکان هدایت این استان مهم صنعتی، کشاورزی و گردشگری و دانشگاهی را بر عهده بگیرد.

زاهدی سابقه استانداری در کردستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و ایلام را در کارنامه کاری خود دارد و از مدیران با سابقه و با تجربه کشور محسوب می شود.

همچنین فریدون همتی استاندار سابق قزوین نیز به سمت استاندار هرمزگان منصوب شده است.

از سال ۱۳۷۶ و استان شدن قزوین تاکنون هشت استاندار در این منطقه خدمت کرده اند.

قرار است مراسم معارفه استاندار جدید و تکریم استاندار سابق فردا عصر در سالن تربیت معلم قزوین با حضور وزیر کشور برگزار شود.