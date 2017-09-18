تیراندازی در مشهد چهار کشته و مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیراندازی فردی مسلح در مشهد به سوی خانواده اش باعث قتل دو نفر شد و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

طبق اعلام پلیس مرد جوانی با مراجعه به خانه پدر همسرش در خیابان چمن مشهد با اسلحه ای که همراه داشته اقدام به تیراندازی به سوی همسر ،پدر زن و مادر زنش می کند.

وی بلافاصله از خانه خارج شد و دقایقی بعد خودزنی کرده و به زندگی خود پایان می دهد.

مجروحان این حادثه به سرعت به مرکز درمانی انتقال یافتند که با وجود تلاش پزشکان همسر ضارب جان خود را از دست داد و دو مجروح دیگر تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفتند.

پلیس اعلام کرد تحقیقات تکمیلی در این خصوص در حال انجام است و به نظر می رسد اختلاف خانوادگی علت وقوع این حادثه بوده است.

همچنین با دستور قاضی، اجساد این حادثه برای تحقیق بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده اند.