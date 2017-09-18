به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در نشست صمیمی با مدیران، اساتید و کادر مدارس علمیه استان گلستان که بعدازظهر دوشنبه در مدرسه علمیه رضویه گرگان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط امروز حوزه علمیه، شرایطی بی نظیر و متفاوت در طول تاریخ است و حوزه‌های علمیه هر چه سریع‌تر باید خلاهای موجود را پر کنند.

وی افزود: حوزه‌های علمیه در یک پیچ تاریخی قرار دارند و اگر دانش و بصیرت ما هماهنگ و متناسب با شرایط حساس امروز نباشد شکست خواهیم خورد.

اعرافی تصریح کرد: عزم مدیریت حوزه علمیه بر اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی بوده که لازم و ضروری است و همه باید به طور جدی به میدان بیاییم تا حوزه به مجد علمی خود باز گردد و افراد صالح در حوزه علمی و معنوی تربیت شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور به برنامه های حوزه علمیه اشاره و خاطرنشان کرد: آمایش سرزمینی با رویکردی جدید، نظام جامع پژوهشی، نظام جامع مشاغل ویژه روحانیت، نظام جامع مهارت‌های کاربردی در حوزه، الگوی اولیه برنامه پنج ساله حوزه‌های علمیه، نظام جامع شورایی مدیریت حوزه‌ها، شورای هماهنگی نهادهای حوزوی و راه اندازی مرکز مطالعات راهبردی از جمله برنامههایی بوده که در حال اجرا است.

اعرافی تصریح کرد: به تدریج اختیارات و امکانات بیشتری مانند رسمیت درس خارج در استان‌ها به خود استان‌ها داده خواهد شد تا روند آموزش از حیث کیفیت تسهیل شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۴۵ هزار نفر از ۱۳۰ کشور در مراکز جامعه المصطفی کشور مشغول به تحصیل هستند.