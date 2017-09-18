جریان محرم در حقیقت یک نمایشگاه است/ضرورت توجه به تشکیل اتاق فکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عرب علی جباری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهشهر افزود: با توجه به در پیش بودن محرم باید برنامهریزی دقیقی برای این ماه انجام شود و همه دستاندرکاران در این بخش فعال شوند.
وی اظهار کرد: جریان کربلا و حادثه عاشورا، بهار عقل، احساس و عاطفه و همه این موارد تبعیت و پیروی از امام حسین (ع) را به نا گوشزد میکنند تا یاری گر مظلوم بوده و کسی که به او ظلم شده است یاری شود.
امامجمعه بهشهر، قیام کربلا را قیام کمنظیری دانست و یادآور شد: کربلا اتفاق بزرگی است و کربلا و جریانش را نمیشود، محدود کرد و دشمن برای رسیدن به اهداف مختلف خود، توطئههای مختلف در سر دارد و باید با شناسایی دقیق این توطئهها، جلوی نفوذ دشمن را گرفت.
وی با اشاره به فرمایشات امام راحل که فرمودند: " مساجد سنگرند، دشمن از سنگر میترسد و از روزی بترسید که مساجد خالی شوند" خاطرنشان کرد: توجه به مسجد و افزایش حضور اقشار مختلف جوانان و نوجوانان در صفهای نماز مانع نفوذ و توطئههای دشمنان است.
امامجمعه بهشهر همچنین بر تشکیل و ضرورت تشکیل اتاق فکر در شهرستان بهشهر در راستای بررسی امور مختلف تأکید کرد و گفت: باید اتاق فکر ما مملو از فکر و ایده نو باشد و البته تلاش شود تا افکار ما هم فرسوده نباشد.
جباری ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی در قالب نشست خصوصی یا در قالب یک بیانیه روحانیون را به مطالعه دعوت کند و اهمیت و ضرورت مطالعه روحانیون را اطلاعرسانی کند و در همه مساجد باید روحانی باشد و بدانیم هرچه در دینداریم از پای همین منبرها است.
وی بابیان اینکه علمگردانیها در سطح شهرستان باید ساماندهی شود، افزود: نصب بنر در ایام فاطمیه، عاشورا مستثنیات هستند، اما علمگردانی باید ساماندهی شود و باید فرهنگسازی کرد.
امامجمعه بهشهر با تأکید بر وحدت و یکپارچگی در جامعه اظهار کرد: مسئولان باید وحدت رویه داشته باشند و برای پیشرفت شهرستان کار کنند بدانیم مهمترین معضل عدم تحمل یکدیگر است و باید حرمت و احترام یکدیگر را حفظ کنیم.
جباری گفت: آیین دسته روی عزاداران حسینی امسال، مقابل پارک ملت است و همه مسئولین باید روحیه وحدت رویه را حفظ کنند و تمام مراکز علمی و فرهنگی باید به شهرستان کمک کنند.
وی افزود: همه در جامعه مسئول هستیم و باید محرم را بهاندازه امام حسین (ع) ببینیم و نباید در شهر مذهبی همچون بهشهر، هرکسی بیگدار به آب بزند و هر تصمیمی مراحل قانونی دارد و ائمه جمعه هم نمایندگان رهبری در شهرستان هستند و باید به این مسائل توجه شود.
نظر شما