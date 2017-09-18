به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد مروی امروز در همایش طلایه‌داران تبلیغ که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در مسجد روضه محمدیه برگزار شد، اظهار داشت: هجوم فرهنگی به دین از صدر اسلام وجود داشته و از همان قرون نخست، دشمنان هجمه ها را آغاز کردند اما آن زمان دشمنان از شمشیر و جنگ و خشونت برای مقابله با دین استفاده کردند و پس از آن به جنگ نرم پرداختند.

وی افزود: جدی‌ترین جنگها علیه دین، جنگ نرم بود زیرا دشمن به تخریب دین پرداخت و با ترویج احادیث تقلبی در میان مردم و آفت رساندن به دین، مبارزه نرم خود را پایه گذاری کرد.

معاون ارتباطات حوزه ای دفتر رهبر معظم انقلاب بیان کرد: امروز آفت دین، خرافه است و از آنجا که دین نیز مانند هر پدیده دیگری دچار آفت می شود، لازم است توسط اهل فن از دین آفت زدایی شود.

مروی تاکید کرد: جنگ نرم دشمن تا امروز نیز ادامه یافته و دشمن با استفاده از فضای مجازی که البته دیگر امروز به فضای حقیقی در جامعه تبدیل شده، در صدد تخریب دین است.

وی تصریح کرد: امروز نمی توان به جوان گفت که نبین یا نشنو زیرا امروز حجم وسیعی از اطلاعات را با استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در اختیار دارد اما باید شرایطی ایجاد شود که خود به تشخیص درست برسد.

معاون ارتباطات حوزه ای دفتر رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: شبهه در دین در همه دوره ها وجود داشته حتی در صدر اسلام اما میزان آن تا این اندازه نبود زیرا مکتب اسلام تا این حد گسترش پیدا نکرده بود بر اساس باید سئوال و شبهه را به فال نیک بگیریم.

وی بر ضرورت دفاع درست از اسلام تاکید کرد و ادامه داد: اگر در طول تاریخ اسلام این میزان شبهات وجود نداشت، مکتب اسلام و جعفری هم این قدر گسترش پیدا نکرده بود و به این میزان کتاب و مقاله نوشته نشده بود به همین دلیل ما سوال و شبهه را به فال نیک می‌گیریم.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود بر انجام مطالعه روزمره به عنوان یکی از ضرورت های اساسی زندگی طلاب تاکید کرد و افزود: اگر یک روحانی نتواند به سئوال جوانان پاسخ ندهد و نتواند آنها را قانع کند، به ضرر دین خواهد بود زیرا جوان نمی‌گوید این روحانی پاسخ ندارد بلکه می‌گوید دین پاسخی برای سئوال من نداشت.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط با پاسخگویی به مخاطبان باید به آن توجه کرد، سطح اطلاعات عمومی و فهم افراد از مسائل مختلف است ما باید با هر شخصی در سطح وی صحبت کنیم چرا که اگر مطالب سخت و سنگین را برای افراد عادی مطرح کنیم نه تنها آنها چیزی از آن نمی‌آموزند، بلکه تاثیر منفی هم می‌گیرند.

مروی با اشاره به اینکه در صدر اسلام هم افرادی بودند که سعی داشتند به دین و روایات اضافه کرده و کم کنند، روایتی از امام صادق(ع) نقل کرد و گفت: اگر ائمه ما در صدر اسلام بالاترین میزان دقت را در حراست و حفاظت از اسلام نداشتند، امروز چیزی از اسلام برای ما باقی نمانده بود.

معاون ارتباطات حوزه‌ای دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و صفر بر پرهیز از بیان مطالب غیرمستند توسط سخنرانان تاکید کرد و افزود: نباید به خاطر گریاندن مردم به هر مطلب نادرستی متوسل شد.

وی تصریح کرد: اگر به درستی به واقعه عاشورا و اسارت حضرت زینب و خاندان امام حسین(ع) نگاه کنیم همین که نام مبارک این بزرگان را بیان کنیم اشک مردم جاری می‌شود و نیازی نیست مطالبی که توهین به عاشورا و امام حسین(ع) است را مطرح کنیم.