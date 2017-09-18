به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در نشست مشترک کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان با وزیر کار، هلدینگها و شرکتهای تابعه این وزارتخانه گفت: در ایران خیلی کوشش میکنیم تا سمت تقاضای اقتصاد را تحریک کنیم و از مقدمات تحریک این تقاضا سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی است.
وی ادامه داد: همچنین در ایران به دنبال اتصال بازارهای جهانی از طریق حضور و مشارکت شرکتهای خارجی هستیم.
معاون وزیر کار افزود: آنچه که قرار است اتفاق بیفتد انتظار داریم سهم شرکتهای خصوصی ایران در مراودات تجاری بینالمللی افزایش یابد.
منصوری گفت: با توجه به اینکه ما اتصال شرکتهای خصوصی داخلی با شرکتهای بینالمللی را دنبال میکنیم در حال تاسیس مرکز تجارت و پیمانکاری فرعی در ایران هستیم که این مرکز ضمن ارائه خدمات شرکتهای داخلی و خارجی، مراودات تجاری بین شرکتها را تسهیل میکند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: همچنین در صورتی که حجم و تعداد شرکتهای متقاضی آلمانی برای مشارکت با ایران از یک حداقلی بیشتر باشد آمادگی داریم دفتر خدمات تجاری و پیمانکاری فرعی را به طور اختصاصی برای تسهیل روابط تجاری شرکتهای آلمانی با ایران تاسیس کنیم.
منصوری گفت: یکی از گلوگاههایی که با آن مواجهیم این است که خدمات شرکتهای ایرانی به کشورهای خارجی به خوبی ارائه و معرفی نمیشوند بنابراین آمادگی این مرکز آمادگی دارد این مراودات را تسهیل و خدمات مشاورهای در زمینه تعاملات تجاری و عقد قرارداد را ارائه کند.
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