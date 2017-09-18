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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

دادستان کرمانشاه خبر داد:

تشکیل پرونده قضایی برای قتل ۴ عضو یک خانواده در اسلام آباد غرب

تشکیل پرونده قضایی برای قتل ۴ عضو یک خانواده در اسلام آباد غرب

کرمانشاه- دادستان کرمانشاه از تشکیل پرونده قضایی برای قتل ۴ عضو یک خانواده در شهرستان اسلام آباد غرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در اسلام آباد غرب خبر داد.

محمد حسین صادقی گفت: ساعت سه و نیم ظهر امروز شخصی با هویت مشخص متولد سال ۵۹ با انگیزه نامشخص و با استفاده از اسلحه شکاری تک لول همسر و دو فرزند دختر خود که یکی ده ساله و دیگری چهار ساله بوده‌اند را با شلیک گلوله به ناحیه صورت در منزلش به قتل می‌رساند.

وی ادامه داد: این فرد سپس با شلیک گلوله به صورت خود، به خودکشی اقدام می‌کند.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دادستان اسلام آباد غرب در این رابطه پرونده قضایی تشکیل داده است.

کد مطلب 4090986

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