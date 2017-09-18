آخرین جزئیات از وضعیت مصدومان حادثه تروریستی ناصریه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند وضعیت مصدومان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱ – امین فقیهی ۲۵ ساله بیمارستان بهشتی آبادان؛ ترخیص
۲ – فریده رمضان پور ۴۰ ساله امام خمینی شیراز؛ ترخیص
۳ – علیرضا شایسته خواه ۳۰ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص
۴ – اصغر عباسی ۳۵ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص
۵ – امیر حسین فقیهی ۱۳ ساله بیمارستان شهید بهشتی آبادان؛ ترخیص
۶ – حسن اکبری زاده ۵۷ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)
۷ – محسن کشاورز ۱۴ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)
۸ – طیبه زحمتکش ۳۸ ساله ولیعصر خرمشهر؛ بخش_جراحی زنان
۹ – فریدون غفاری ۵۴ ساله (بیمارستان امام خمینی اهواز)؛ ترخیص (رضایت شخصی)
۱۰- صدیقه کشاورز بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص
وی ادامه داد: کل مصدومین ۱۰ نفر هستند ( بستری ۳ نفر - ترخیص ۷ نفر )
- سینا اهواز : ۲ نفر
- ولیعصر خرمشهر : ۱ نفر
نظر شما