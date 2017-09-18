آخرین جزئیات از وضعیت مصدومان حادثه تروریستی ناصریه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند وضعیت مصدومان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱ – امین فقیهی ۲۵ ساله بیمارستان بهشتی آبادان؛ ترخیص

۲ – فریده رمضان پور ۴۰ ساله امام خمینی شیراز؛ ترخیص

۳ – علیرضا شایسته خواه ۳۰ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

۴ – اصغر عباسی ۳۵ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

۵ – امیر حسین فقیهی ۱۳ ساله بیمارستان شهید بهشتی آبادان؛ ترخیص

۶ – حسن اکبری زاده ۵۷ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)

۷ – محسن کشاورز ۱۴ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)

۸ – طیبه زحمتکش ۳۸ ساله ولیعصر خرمشهر؛ بخش_جراحی زنان

۹ – فریدون غفاری ۵۴ ساله (بیمارستان امام خمینی اهواز)؛ ترخیص (رضایت شخصی)

۱۰- صدیقه کشاورز بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

وی ادامه داد: کل مصدومین ۱۰ نفر هستند ( بستری ۳ نفر - ترخیص ۷ نفر )

- سینا اهواز : ۲ نفر

- ولیعصر خرمشهر : ۱ نفر