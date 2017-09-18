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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

آخرین جزئیات از وضعیت مصدومان حادثه تروریستی ناصریه عراق

آخرین جزئیات از وضعیت مصدومان حادثه تروریستی ناصریه عراق

سرپرست سازمان اورژانس کشور آخرین وضعیت مصدومان حادثه تروریستی ناصریه عراق را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند وضعیت مصدومان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱ – امین فقیهی ۲۵ ساله بیمارستان بهشتی آبادان؛ ترخیص

۲ – فریده رمضان پور ۴۰ ساله امام خمینی شیراز؛ ترخیص

۳ – علیرضا شایسته خواه ۳۰ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

۴ – اصغر عباسی ۳۵ ساله بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

۵ – امیر حسین فقیهی ۱۳ ساله بیمارستان شهید بهشتی آبادان؛ ترخیص

۶ – حسن اکبری زاده ۵۷ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)

۷ – محسن کشاورز ۱۴ ساله اعزام به بیمارستان سینا اهواز؛ بخش_جراحی مردان (عمل انجام شده)

۸ – طیبه زحمتکش ۳۸ ساله ولیعصر خرمشهر؛ بخش_جراحی زنان

۹ – فریدون غفاری ۵۴ ساله (بیمارستان امام خمینی اهواز)؛ ترخیص (رضایت شخصی)

۱۰- صدیقه کشاورز بیمارستان ولیعصر خرمشهر؛ ترخیص

وی ادامه داد: کل مصدومین ۱۰ نفر هستند ( بستری ۳ نفر - ترخیص ۷ نفر )

- سینا اهواز : ۲ نفر

- ولیعصر خرمشهر : ۱ نفر

کد مطلب 4090990

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