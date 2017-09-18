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۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۳۱

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خواستار شد:

اولویت خرید ادارات دولتی با تولیدات استاندارد استان بوشهر باشد

اولویت خرید ادارات دولتی با تولیدات استاندارد استان بوشهر باشد

بوشهر - مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: اولویت خرید ادارات دولتی با تولیدات استاندارد استان بوشهر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم بهره‌مند نشست هم اندیشی با واحدهای تولیدی استاندارد استان بوشهر، ایجاد فضای فرهنگی جهت خرید کالاهای ایرانی و به ویژه تولیدات استانی را یکی از ملزومات حمایتی از واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: کالاها باید با کیفیت بالایی تولید شوند تا مشتری را جذب کرده و بازار فروش مناسبی داشته باشد.

وی ضمن توصیه به الزام ادارات دولتی مبنی بر اولویت دادن به خرید کالاهای مورد نیاز خود از تولیدات استاندارد استان، ادامه داد: واحدهای تولیدی استاندارد نیز جهت فروش محصولات خود به ادارات و سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی، در سامانه ملی تدارکات ثبت نام کرده و از این طریق، اجناس خود را معرفی و عرضه کنند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر همچنین گفت: آموزش شرکت‌ها جهت استفاده از فضاهای مجازی برای تبلیغات، بازاریابی مدرن، نصب بیلبورد، پخش کلیپ‌هایی از طریق صدا و سیما و الزام ادارات دولتی در خرید کالای استاندارد تولید استان بوشهر و در اولویت دوم کالای ایرانی از جمله عواملی است که می تواند تأثیر زیای در حمایت از تولیدکنندگان استاندارد داشته باشد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان بوشهر نیز در این نشست تأکید کرد: انسان سالم و استاندارد همواره مطالبه‌گر کالای سالم و استاندارد است، چرا که در غیر این صورت، سلامتی جسمی، فکری و روحی خود را به خطر خواهد انداخت.

امان‌الله شجاعی کم بودن درآمدهای جامعه را یکی از دلایل خرید کالاهای دسته چندم دانست و خاطر نشان کرد: در جامعه‌ای با درآمد پائین، کالاهای استاندارد فروش چندانی ندارد، چرا که گران‌تر از کالاهای دسته چندم تولید می‌شوند.

وی افزود: اگر تولیدکنندگان بتوانند، کالاهای با کیفیت بالا و قیمت مناسب تهیه نمایند، بازار فروش بهتری نیز خواهند داشت.

کد مطلب 4091006

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