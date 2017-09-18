اردوغان: اصلاح و تجدید ساختار سازمان ملل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه امروز در سخنانی در مراسم آغاز احداث ساختمان جدید نمایندگی دائم ترکیه در سازمان ملل اعلام کرد: اصلاح و تجدید ساختار سازمان ملل متحد برای انطباق آن با شرایط جدید ضروری است.

رئیس‌ جمهور ترکیه ادامه داد: پیشنهاد ما همواره این بوده که استانبول نیز یکی از مراکز سازمان ملل متحد باشد.

رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: سازمان ملل متحد علیرغم تمام کاستی‌ها تنها سقف جهانی است که همه می‌توانند از طریق آن صدای خود را به گوش دیگران برسانند، ولی جهان امروز مانند دوران تشکیل سازمان ملل نیست و لذا اصلاح و تجدید ساختار آن ضروری است.