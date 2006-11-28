هر حرکت دانشجویی جنبش نیست / جنبش دانشجویی آرمان مترقی می خواهد

سیده فاطمه سادات افسری - دبیر کانون ایرانشناسی و گردشگری دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: گفتمان مسلط عموم افراد جامعه دانشجویی گفتمان روزمرگی است. پر سر و صداترین و مترقی ترین مطالبه عموم دانشجویان مطالباتی در حد حقوق اولیه اولیه زندگی نظیر خوابگاه و سلف است. هنوز در نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل هستیم، نیازهای اولیه باید حل شود تا بتوان به فرهنگ نیز پرداخت.

وی دلایل اینکه دانشجویان چندان به فعالیت های دانشجویی جذب نمی شوند را اینطور عنوان می کند: دانشجویان دیگر چندان اعتقاد و اعتمادی به فعالیت های دانشجویی ندارند، بخصوص به فعالیت سیاسی که چندان هم عاقبت خوشی ندارد. دانشجو به فعالیت صنفی اعتقادی ندارد چون می شنود که نمایندگان صنفی او تحت یک تشکل سیاسی اقدام به هیاهو کرده اند. دانشجو به فعالیت فرهنگی اعتقادی ندارد و لزومی هم نمی بیند چون شنیده است که برگزار کننده فلان جشنواره دانشجویی فساد مالی دارد.

سادات افسری افزود: 16 آذر یادآور یک جنبش دانشجویی واقعی است چون آرمان گرایی در آن موج می زند و مطالبات دانشجویان ناظر بر اموری مترقی است. دانشگاه در روز 16 آذر عزادار 3 شهید دانشجو است اما برخی دانشگاه ها در این روز به برگزاری جشن 16 آذر اقدام می کنند و سعی دارند فضای شادی را برای دانشجویان در این روز فراهم کنند، البته شاید یکی از دلایلی که دانشگاه ها روز 16 آذر را جشن می گیرند این است دانشجو و فلسفه روز دانشجو مانند بسیاری از مفاهیم دیگر که اجزاء تعریف یک دانشجو است هنوز درک نشده است.

این فعال فرهنگی اضافه کرد: مخاطب - دانشجو - است که تعیین می کند دانشگاه در 16 آذر به برگزاری جشن اقدام کند یا اینکه برنامه تحلیل بگذارد. دانشجوی امروز بیشتر دوستدار جشن است تا تحلیل!