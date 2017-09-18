قهرمانی در لیگ برتر والیبال ساحلی دشوار شده است

بهمن سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دومین دوره لیگ برتر والیبال ساحلی کشور گفت: امسال برای نخستین بار شاهد برگزاری لیگ در دو گروه پنج تیمی هستیم و بازی ها همانند والیبال سالنی به شکل رفت و برگشت انجام می شود.

سالمی به تیم امسال خود اشاره و اظهار کرد: امسال من و رحمان رئوفی در خدمت تیم «میکامال کیش» هستیم و تا پایان لیگ با این تیم قرارداد داریم.

وی افزود: خداراشکر تا این لحظه همه چیز به خوبی پیش رفته و باشگاه میکامال به تعهداتش عمل کرده که بابت این موضوع از مدیریت خوب باشگاه تشکر می کنم.

وی در مورد عملکرد تیم میکامال بیان کرد: تاکنون در مرحله گروهی مسابقات را با برد پشت سر گذاشتیم و توانستیم از همه مسابقات سربلند بیرون بیاییم. البته به خاطر حضور در مسابقات قهرمانی جهان در اتریش یک بازی عقب افتاده داریم که چهارشنبه برگزار خواهیم کرد.

این ملی پوش گلستانی در مورد کیفیت مسابقات اظهار کرد: هر دو گروه از لحاظ کیفی و فنی واقعاً در سطح بالایی قرار دارند و مسابقات واقعاً نزدیک دنبال می شود. امسال کسب قهرمانی دشوارتر از سال های قبل است.

سالمی تصریح کرد: به علت اعزام تیم ملی به مسابقات آسیایی و اقیانوسیه، بازی های مرحله گروهی کمی فشرده تر شده و دوازدهم مهر به پایان می رسد. پس از بازگشت تیم ملی از مسابقات آتی، مسابقات بین چهار تیم برتر دنبال خواهد شد.

وی به مسابقات پیش روی تیم ملی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام فدراسیون، تیم ملی ١١ مهر به مسابقات ژاپن و سپس به تورنمنت تور جهانی چین و سپس مسابقات آسیایی اندونزی اعزام خواهد شد.