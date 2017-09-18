به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی عصر امروز در جلسه شورای اشتغال در سالن شهید دورقی فرمانداری خرمشهر اظهار کرد: برای وضعیت اشتغال در خرمشهر باید برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و جلسات کارگروه اشتغال باید کاربردی و به صورت هر دو هفته یک بار برگزار شود.

وی با شاره به غیرفعال بودن بسیاری از واحد صنعتی در شهرک صنعتی خرمشهر خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در کارگروهی متشکل از روسای ادارات صنعت معدن تجارت، شهرک صنعتی خرمشهر و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی باید مشکلات کارخانه‌ها از جمله مشکلات بانکی این واحدهای صنعتی بررسی و احصا شود تا در جلسات شورای اشتغال که با حضور مدیر بانک مربوطه یا هر فرد دیگری برگزار می‌شود مطرح و نسبت به رفع مشکل رایزنی شود.

فرماندار خرمشهر سرمایه‌گذاری را نیز محور مهم دیگری در توسعه و رفع بیکاری خواند که نیازمند توجه ویژه دانست و اظهار کرد: در کارگروه دیگری با محوریت اداره صنعت معدن و تجارت نیز باید مشکلات سرمایه‌گذاران احصا شود همچنین در جلسات شورای اشتغال باید از سرمایه‌گذار نیز دعوت کرد.

حیاتی به موضوع اشتغال در روستاها نیز اشاره کرد و خواستار بهره‌گیری روستاها از تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی برخی دستگاه‌ها همچون برخی بانک‌ها شد.

فرماندار خرمشهر همچنین به تسهیلات تعریف شده برای روستاهای مرزی اشاره کرد و گفت: روستاهای مسیر شلمچه می‌توانند از این تسهیلات در نظر گرفته شده در راستای ایجاد اشتغال استفاده کنند.

وی بر ظرفیت عظیم گردشگری در روستاهای غرب کارون و حفار خرمشهر، همچنین ظرفیت‌های آبی و حوزه دریا، کشاورزی و شیلاتی برای ایجاد اشتغال در روستاها تأکید کرد.