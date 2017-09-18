به گزارش خبرنگار مهر، حسن نصاری عصر امروز در جلسه ستاد بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی آبادان در محل تالار الغدیر فرمانداری آبادان ضمن اشاره به آمادهسازی ۹۵ درصدی مدارس این شهر به لحاظ نظافت، روشنایی و انجام تعمیرات برای پذیرش دانش آموزان در ابتدای مهرماه افزود: در بخش ثبتنام از دانش آموزان ۹۸ درصد کار به اتمام رسیده است و مابقی نیز تا پایان همین هفته به اتمام میرسد.
وی اظهار کرد: بهرغم کمبود شدید نیروی انسانی، کار ساماندهی معلمان با وضعیت موجود را انجام دادهایم و قول میدهیم که هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
رئیس اداره آموزشوپرورش اروندکنار ساماندهی مدیران ضعیف را یادآور شد و تصریح کرد: از مدیران خواستهایم تا از امکاناتی که برحسب بضاعت در اختیار داریم استفاده و نگهداری کنند، برای سال تحصیلی جدید برنامههای خوبی داریم.
نصاری با قدردانی از سازمان منطقه آزاد اروند برای کمکهایی که در قالب تفاهمنامه در زمینه خرید تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی گفت: در زمان حاضر یک هزار و ۸۰۰ دانشآموز اروندکناری توسط منطقه آزاد اروند بیمه شدهاند و کتابهای درسی آنها نیز به آنان رایگان داده شد.
وی با اشاره به اینکه سه هزار دانشآموز زیر چتر حمایتی مؤسسات قرار دارند، افزود: در مقطع پیشدبستانی جزء ۶ منطقه برتر در بحث ساماندهی دانش آموزان این مقطع هستیم به طوریکه از جمعیت پنج هزار و ۵۰۰ نفر پیشبینیشده ما توانستهایم تاکنون شش هزار نوآموز را جذب کنیم.
نصاری اظهار کرد: از سوی اداره نوسازی مدارس ۱۰ دستگاه کولر و ۱۰۰ نیمکت به مدارس اروندکنار اختصاص یافت که نیمکتها جایگزین شدند.
وی مدعی شد که برای سال آینده از نظر کنکور حرف برای گفتن داریم.
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