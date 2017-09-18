رسالت طلاب مبارزه با جهل علمی و جهالت عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه خراسان شمالی اظهار کرد: به منظوری جلوگیری از هجمههای فرهنگی دشمن طلاب، روحانیان و حوزههای علمیه وظیفهدارند عمل دینی را در جامعه اسلامی گسترش دهند.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: ضرورت دارد جبهه جهادالعدو و جهادالنفس در بین طلاب و روحانیون فعال باشد چراکه این دو امر مهم در آموزههای دینی در کنار هم مطرحشدهاند.
وی تصریح کرد: غلبه بر نفس کار آسانی نیست ازاینرو اگر کسی بتواند با آن مبارزه کند قطعاً در میدان جهاد با عدو نیز پیروز خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی ورود جوانان به حوزه علمیه را مایه مسرت و مباهات دانست و افزود: انتخاب راه صحیح از ابتدای جوانانی سبب خیر در دنیا و آخرت میشود.
حجتالاسلام یعقوبی بیان کرد: کسب علم صرفاً برای گرفتن مدرک نیست بلکه باید بتوانیم با آموختن علم با جهل و نادانی مبارزه کنیم چراکه جهل سبب ایجاد گرفتاری میشود.
وی جهل زدایی از جامعه بشری را یک هنر دانست و گفت: جهل به معنای نادانی است اما جهالت یعنی فرد با داشتن آگاهی دست به اقدامی نادرست میزند.
رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی اظهار کرد: حوزههای علمیه باید با جهل و جهالت مبارزه کنند و از طرفی برای گسترش علم تلاش کنند.
حجتالاسلام یعقوبی بیان کرد: وظیفه روحانیت هدایت مردم بهسوی خیر و نیکی است ازاینرو لازمه دعوت مردم داشتن علم است.
وی تأکید کرد: حوزههای دینی باید مهارت دینی را برای طلاب افزایش دهند تا بتوانیم روحانی مدیر، مبلغ و منبری موفق تحویل جامعه بدهیم.
نظر شما