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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۰۱

رئیس مرکز همکاریهای علمی :

دیدار سرپرست وزارت علوم با برنده جایزه نوبل و برگزیدگان علمی دنیا

دیدار سرپرست وزارت علوم با برنده جایزه نوبل و برگزیدگان علمی دنیا

رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم از دیدار برنده جایزه نوبل و ۲۰ نفر از برگزیدگان علمی از ۱۵ کشور دنیا با سرپرست وزارت علوم خبر داد.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنده جایزه نوبل و ۲۰ نفر از  برگزیدگان علمی از ۱۵ کشور دنیا به ایران آمده اند و شب گذشته دیداری با سرپرست و معاونان وزارت علوم و برخی از روسای دانشگاه ها داشتند.

وی ادامه داد: «کلاوس فون کلیتسینگ»  برنده جایزه نوبل از کشور آلمان است که در سال ۱۹۸۵ در رشته فیزیک جایزه نوبل را به خود اختصاص داد. حضور چهره های برجسته جهانی در کشور ما نکته ای است که بسیاری از دشمنان کشور ما در دنیا خواهان آن نیستند، اما علی رغم خواست آنها مهمترین چهره های علمی دنیا به خاطر ثبات کشور ما در منطقه و سطح بالای علمی و فناوری که کشور ما از آن برخوردار است علاقمند به حضور در ایران برای تبادل علمی و فناوری هستند.

رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم افزود: این هیات سه روز در ایران خواهد بود.

کد مطلب 4091067
زهرا سیفی

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