اجرای ۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان

سردار حسین معروفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیش از ۶۰۰ برنامه مختلف به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سطح ۱۹ شهرستان استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متنوع فرهنگی، عمرانی، مذهبی و رزمی از جمله این برنامه هاست، افزود: برنامه های هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور با شعار «من انقلابی ام» و با برگزاری رژه نیروهای مسلح در ۵ شهرستان استان شروع می شود.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده این ۶۰۰ برنامه در قالب ۶۰ عنوان کلی و با ۳ رویکرد گفتمانی و تقریب، تجلیلی و تقدیری و تبلیغی و اطلاع رسانی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر ماه در سطح شهرستان های استان سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: با توجه به این که امسال آغاز هفته دفاع مقدس با ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) و هفته امر به معروف و نهی از منکر همزمان شده است، برنامه های هفته دفاع مقدس با فضایی معنوی و حماسی همراه است.

وی با اشاره به اینکه در این هفته ویزیت رایگان بیماران مناطق محروم سراسر استان در دستور کار است، تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس علاوه بر اجرای برنامه های متنوع، ۳۱۳ طرح مختلف در زمینه اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی در شهرستان های مختلف سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد.