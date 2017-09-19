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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۶:۰۶

نشست وزرای خارجه چهار کشور تحریم کننده قطر در نیویورک

نشست وزرای خارجه چهار کشور تحریم کننده قطر در نیویورک

وزرای خارجه چهار کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین نشستی را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزرای خارجه چهار کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین نشستی را در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار کردند.

در همین راستا، وزرای خارجه این چهار کشور بر آمادگی خود برای حل سیاسی بحران قطر بر اساس پایبندی دوحه به اجرای مطالبات ۱۳ گانه این کشورها تاکید کردند.

«احمد ابو زید» سخنگوی وزارت امور خارجه مصر پیش از این اعلام کرده بود که وزرای خارجه این کشورها نشستی را در حاشیه ۷۲ امین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهند کرد.

گفتنی است که چهار کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین با متهم نمودن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند. این در حالی است که دوحه اتهامات این کشورها را رد کرده است.

کد مطلب 4091097

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