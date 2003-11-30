نهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات نساجي و چرم در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير اجرايي اين نمايشگاه با اعلام اين خبر گفت: بيش از80 شركت داخلي و خارجي در نهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات نساجي و چرم در تهران شركت مي كنند.

مجيد مومنيان افزود: كشورهاي ايتاليا ، تركيه ، كره، فرانسه، ژاپن ، انگليس، امارات متحده عربي ، سوييس، چين، اسپانيا، آلمان و هند از جمله كشورهايي هستند كه دراين نمايشگاه شركت مي كنند.

وي هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ايجاد ارتباط بيشتر ميان توليد كنندگان ايراني و خارجي وتسهيل در جلب بازار محصولات داخلي وهمچنين تبادل فن آوري در اين صنعت بيان كرد.

مومنيان اضافه كرد: پيش بيني مي شود با توجه به نياز روزافزون به محصولات نساجي وچرم و رشد اين صنعت استقبال چشمگيري از اين نمايشگاه شود.

وي گفت:علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دبيرخانه نمايشگاه واقع درخيابان دكتر شريعتي ابتداي شهيد بهشتي و ساختمان روناك طبقه اول شركت تكايار و يا با شماره تلفن 8406657 - 8419727 تماس حاصل نمايند.