دادگاه قاهره ۴۳ عضو «اخوان المسلمین» را به حبس ابد محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه قاهره احکام جدیدی را علیه اعضای جمعیت اخوان المسلمین مصر صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، دادگاه قاهره ۴۳ عضو جمعیت اخوان المسلمین مصر را در پرونده مربوط به حوادث «مسجدالفتح» مقصر شناخته و آنها را به حبس ابد محکوم کرد.

از سوی دیگر، ۱۷ نفر دیگر در ارتباط با پرونده حوادث «مسجدالفتح» به تحمل ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه توسط دادگاه قاهره محکوم شدند. برخی دیگر از متهمان نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

گفتنی است، پیشتر دادگاه استیناف مصر حکم حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور در پرونده جاسوسی برای دستگاه های خارجی را تأیید کرده بود.