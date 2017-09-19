به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه نشست مشترک با کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور آلمان در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: مقوله اعزام نیروی کار را از سال ۹۳ آغاز کردم اما واقعیت این است که شرایط سیاسی به گونه‌ای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت حاصل کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور با کشورهایی مانند استرالیا، کره، قطر و امارات به طور مستقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به طور غیرمستقیم مذاکره داشتم و تلاش کردیم این مقوله را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیرا یک سری آشپز به عنوان نیروی کار به کشور انگلیس اعزام کردیم افزود: حتی با کشورهایی که از گذشته به طور سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها فعالیت می‌کنند مذاکراتی داشتم به طوریکه در کشور قطر برای حفظ سطح این نیروهای کار مذاکره کردم اما به هر حال موانع سیاسی یکی از موانع پیش روی ما بود.

ربیعی گفت: در حالی که ارتباط ما با دنیا قطع شده بود نمی‌توانستیم در زمینه اعزام نیروی کار موفقیت حاصل کنیم. البته یکسری تجربه‌های تلخ نیز در این زمینه برای نیروهای کار اعزام شده وجود داشت به طوریکه برخی نیروهایی که طی سال‌های گذشته اعزام شده بودند با مشکلات مهارتی فنی و حرفه‌ای و مراودات اجتماعی و شهروندی به دلیل عدم آموزش زبان و ناتوانی در برقراری ارتباطات کلامی مواجه شدند که به جای نیروی کار تبدیل به یک پناهجو شدند و این موضوع برای خود ما ایرانی‌ها هم قابل قبول نبود.

وی گفت: به هر حال آموزش و اعزام نیروی کار باید سازماندهی شده باشد و با تضامین آموزش های فنی و حرفه ای به خارج از کشور اعزام شوند که در هر ملاقات با طرف‌های خارجی بر روی این موضوعات تاکید می کنم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.