طلای آسیا سومین مدال پورشبانان/ مختارپور و مجیری برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که در شهر «گومی» کره جنوبی جریان دارد، ناهید پورشبانان که طی دو روز گذشته دو مدال نقره و برنز کسب کرده بود، امروز صبح برای اجرای فرم «نن دائو» رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال به روی تالو فیلد رفت و با ثبت امتیاز ۹،۵۹ بالاتر از حریفان ایستاد و نخستین مدال طلای تیم ووشوی جوانان ایران را به ارمغان آورد.

«هونگ دونگ» از ویتنام با امتیاز ۹،۵۵ دوم شد و «یونگ لی» از هنگ کنگ با امتیاز ۹،۵۳ عنوان سومی را به دست آورد.

همچنین نیلوفر مختارپور در فرم «چانگ چوان» رده سنی ۹ تا ۱۲ سال با امتیاز ۹،۰۲ بر سکوی سومی ایستاد و برنز گرفت. این دومین مدال مختارپور و هفتمین برنز تیم اعزامی کشورمان در این رقابتها بود.

در این فرم«شوان چی» از سنگاپور با امتیاز ۹،۱۴ مدال طلا را از آن خود کرد و «ساراسا اوزامی» از ژاپن با امتیاز ۹،۰۶ نقره گرفت.«زهرا بت شکن» دیگر نماینده ایران در این فرم با امتیاز ۸،۹۴ به کار خود پایان داد.

ضمن اینکه محمدعلی مجیری در فرم «نن دائو» رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال با امتیاز ۹،۵۴ بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. در این فرم، «چیت چئونگ» از ماکائو با امتیاز ۹،۶۱ به مدال طلا دست یافت و «لورنس هیوئن» از هنگ کنگ با امتیاز ۹،۵۷ نقره ای شد.

تیم اعزامی کشورمان در این رقابتها تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا، سه نقره و شش برنز شده است. ناهید پورشبانان(یک طلا، یک نقره و یک برنز)، محمدرضا جعفری (یک نقره)، نیلوفرمختارپور(یک نقره و یک برنز) زهرا بت شکن، علی شکروی، محمدعلی مجیری (دو مدال)و زهرا کیانی هم پنج مدال برنز کسب کردند.

رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا یکشنبه هفته جاری با حضور ۴۳۳ ووشوکار از ۱۹ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر «گومی» آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.