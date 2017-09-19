  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۴۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی:

محافل حسینی جوانان‌ را بیمه می‌کنند

محافل حسینی جوانان‌ را بیمه می‌کنند

تبریز – مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بر اهمیت هیئات و محافل عزاداری حسینی برای درامان نگه‌داشتن جوانان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکترسیدشهاب‌الدین حسینی شامگاه سه شنبه، در همایش ستایشگران عشق که در مسجد آیت‌الله انگجی تبریز با حضور شاعران و مداحان حسینی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: این همایش می‌تواند مقدمه خوبی باشد برای ورود به ماه محرم و عزاداری‌های فاخر و ارزشمندی که در آن‌ها نام و یاد امام حسین (ع) ورد زبان و دل‌مان خواهد بود.

وی ضمن گرامیداشت حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در هیئات عزاداری ابراز کرد: هفته‌ای نیست که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر آل‌هاشم در یکی از هیئات حسینی حضور نداشته باشند،قطعا حضور ایشان باعث رشد و پویایی چنین محافلی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که از هر سمت و سو مورد هجمه دشمن قرار گرفته‌ایم و خطرات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری جوانان ما را تهدید می‌کند.

وی اعلام کرد: بی‌شک این مراسم‌ها، شعرها و مداحی‌هایی که بخاطر اباعبدالله‌الحسین (ع) انجام می‌شوند، جوانان و انقلاب اسلامی ایران را بیمه می‌کنند.

گفتنی است:در پایان این مراسم از پیر غلامان و پیشکسوتان مداح تبریز تجلیل به عمل آمد.

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

کد مطلب 4091136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها