به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دکترسیدشهاب‌الدین حسینی شامگاه سه شنبه، در همایش ستایشگران عشق که در مسجد آیت‌الله انگجی تبریز با حضور شاعران و مداحان حسینی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: این همایش می‌تواند مقدمه خوبی باشد برای ورود به ماه محرم و عزاداری‌های فاخر و ارزشمندی که در آن‌ها نام و یاد امام حسین (ع) ورد زبان و دل‌مان خواهد بود.

وی ضمن گرامیداشت حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در هیئات عزاداری ابراز کرد: هفته‌ای نیست که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر آل‌هاشم در یکی از هیئات حسینی حضور نداشته باشند،قطعا حضور ایشان باعث رشد و پویایی چنین محافلی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که از هر سمت و سو مورد هجمه دشمن قرار گرفته‌ایم و خطرات و آسیب‌های اجتماعی بسیاری جوانان ما را تهدید می‌کند.

وی اعلام کرد: بی‌شک این مراسم‌ها، شعرها و مداحی‌هایی که بخاطر اباعبدالله‌الحسین (ع) انجام می‌شوند، جوانان و انقلاب اسلامی ایران را بیمه می‌کنند.

گفتنی است:در پایان این مراسم از پیر غلامان و پیشکسوتان مداح تبریز تجلیل به عمل آمد.

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