وجود ۳۲ هزار اثر تاریخی در کشور/ گردشگری را جدی نگرفته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان پیش از ظهر سه شنبه در قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان بابیان اینکه در دولت دوازدهم امید به رونق اقتصادی بیشتر شده است، گفت: بسیاری از شاخص های اقتصاد کشور منفی بود اما دولت یازدهم اعداد را به سمت مثبت برد.

وی با بیان اینکه در حوزه درآمدی همواره به نفت متکی بوده ایم، گفت: روند افزایش قیمت در نفت از ۵۰ دلار بالاتر نخواهد رفت پس باید فکری برای اقتصاد کرد که همان اجرای اقتصاد مقاومتی چاره کار است

مونسان باتاکید براینکه بر اساس توصیه رهبر باید اقتصاد مقاوتی پویا داشته باشیم، افزود: چاره ای نداریم که اقتصاد را به سمت بخش غیر دولتی هدایت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

مونسان بابیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بر درونزا بودن تاکید می شود، گفت: برای ما مهمترین اصل این است که ویژگیهای خاص شناسایی شود کمااینکه امیدواری ها بیانگر این است که برای سال آینده بودجه عملیاتی تر تعیین می‌شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با تاکید براینکه بخش هایی وجود دارد که به واسطه آن به درآمدهای پایدار دست یابیم، گفت: برای تحول اقتصاد مناطق، باید روی توانمندی های مناطق و استانهای مختلف تمرکز و بر اساس آن اقتصاد پویا و مزیت های اقتصادی شناسایی شود.

وی باتاکید براینکه بخش گردشگری و خدمات دوبخش تاثیر گذار در اقتصاد و اشتغال هستند، گفت: در بخش خدمات مهمترین سهم آن گردشگری و صنایع دستی است

مونسان با بیان اینکه ۳۲ هزار اثر تاریخی در کشور وجود دارد پس ظرفیت مطلوبی داریم، افزود: بر اساس برآورد در سال ۲۰۱۷ بیش از یک میلیارد گردشگر در دنیا وجود خواهد داشت که عدد قابل توجهی است، گردشگری در سالهای آتی در امر توسعه تاثیر گذار است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این‌مهم هنوز برای ما جدی گرفته نشده است، گفت: توزیع ثروت عادلانه در همه مناطق برای ما بسیار مهم است.

مونسان با بیان اینکه تمام استان های کشور برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری تلاش می کنند اما در معرفی ویژگی های استان ناتوان هستند، گفت: هنوز صادرات صنایع دستی کشور به صورت فله ای انجام می شود در حالی که بسته بندی در صادرات بسیار مهم است.

مونسان بااشاره به برگزاری اجلاس جهانی گردشگری با حضور ۱۳۷ کشور در چین، گفت: دستاوردهای این اجلاس عضویت ایران در کمیته اعتبار سنجی اجلاس بود و همدان میزبان سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ خواهد بود که این فرصت گرانبهایی برای استان همدان است.