«سوچی» نقض حقوق بشر در میانمار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنگ سان سوچی» مشاور عالی دولت میانمار و از برندگان جایزه صلح نوبل، در اولین اظهار نظر خود در مورد وضعیت مسلمانان روهینگیا، نقض حقوق بشر در میانمار را محکوم کرد.

وی در اظهارات خود گفت که نگران مسلمانانی روهینگیایی است که از میانمار به بنگلادش فررار می کنند.

سوچی در ادامه عنوان داشت: عمیقا رنج مردمی را که در بحران استان راخین گرفتار شده اند حس می کنم. ما نگران این موضع هستیم که تعدادی از مسلمانان به بنگلادش فرار می کنند. و ما هرگونه نقض حقوق بشر ار محکوم می کنیم.

سوچی، که در مقام مشاور ارشد دولت میانمار عملا رهبر دولت این کشور محسوب می‌شود، در این سخنرانی گفت که نقض حقوق بشر در استان راخین را به شدت محکوم می‌کند و از رنج و مصائبی که بر گرفتار شدگان در درگیری‌های منطقه وارد شده عمیقا متاثر و متاسف است.

وی افزود که علیه هرکسی که قوانین کشور را زیر پا گذاشته و مرتکب نقض حقوق بشر شده باشد اقدام قانونی به عمل خواهد آمد و چنین افرادی مجازات خواهند شد.

وی گفت که دولت او مایل است با کسانی که از منطقه گریخته و آواره شده‌اند صحبت کند و از نزدیک در جریان دلیل هراس و تصمیم آنان به فرار از محل سکونتشان قرار گیرد.

آنگ‌سان سوچی تاکید کرد که دولت برمه مصمم است توصیه‌های هیئت مستقل تحقیق به رهبری کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل برای بهبود و حراست از حقوق بشر در این کشور را به اجرا بگذارد.

سوچی در حالی از وضعیت مسلمانان میانمار ابراز نگرانی کرده که بیش از یک ماه از دور جدید خشونت های ارتش و بودائیان میانمار علیه مسلمانان می گذرد. خشونت هایی که موجب فرار دست کم ۴۱۰ هزار نفر از آنها به بنگلادش شده است.

به نوشته الجزیره، افرادی که توانسته اند خود را از خشونت های ارتش و بودائیان میانمار خلاص کرده و به بنگلادش برسند حقایق تکان دهنده ای را از وضعیت موجود در استان راخین و نحوه برخورد ارتش و بودائیان با مسلمانان بازگو می کنند.

این وضعیت در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار تصاویری ماهواره ای از سوزاندن روستاهای محل سکونت مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای ارتش و بودائیان میانمار خبر داده است.

در یک ماه گذشته علاوه بر مردم و مقامات کشورهای مسلمان مقامات مختلف غربی نیز با انتقاد از سکوت سوچی خواستار واکنش وی در قبال رنج مسلمانان میانمار شده بودند.