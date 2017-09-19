حمایت از ۳ هزار پایان نامه تحصیلات تکمیلی توسط وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه صبح امروز در اجلاس روسای دانشگاه های کشور در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی گفت: این وزارتخانه از سال ۹۲ تاکنون از سه هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری بیش از ۱۰ میلیارد تومان حمایت مالی کرده است.

وی افزود: سقف حمایت مالی از رساله های دکتری در این وزارتخانه ۱۲ میلیون تومان و پایان نامه های کارشناسی ارشد ۸ میلیون تومان است.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه همکاری های مختلفی با دانشگاه های مختلف کشور دارد و پروژه پژوهشی با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در منطقه غرب کارون انجام داده است که نتایج عملیاتی خوبی از این پژوهش به دست آمده است.

زنگنه خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم برنامه وسیعی برای ارتباط وزارت نفت با دانشگاه ها آغاز شد که بر این اساس این وزارتخانه در حوزه بالادستی با ۲۰ دانشگاه کشور قرارداد پژوهشی منعقد کرد.

وی عنوان کرد:تاکنون ۳۸ میلیارد تومان و ۹ میلیون یورو از مبالغ این قراردادها اجرایی شده است.

وزیر نفت تصریح کرد: این قراردادها با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی منعقد شده که متوسط پیشرفت فیزیکی آنها ۱۵ درصد تاکنون بوده است.

زنگنه ادامه داد: دانشگاه ها برای اجرای این قراردادها می توانند با دانشگاه های معتبر بین المللی به صورت مشترک نیز فعالیت کنند و ما نیز این موضوع را مورد توجه قرار می دهیم.

وی عنوان کرد: در تمام قراردادهای نفتی که در وزارت نفت امضا می شود دانشگاه های داخلی را به عنوان شریک پژوهشی انتخاب می کنیم تا بر این اساس موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه در کشور توسعه یابد و بتوانیم به پژوهش های سطح بالا دست یابیم.

وزیر نفت به فعالیت های پژوهشی در حوزه پایین دستی نفت اشاره کرد و گفت: در این زمینه ۱۲ قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان منعقد کرده ایم تا بر این اساس بتوانیم فرآیندهای مورد نیاز خود را از طریق دانشگاه ها تولید کنیم.

زنگنه اظهار داشت: در این قراردادها یک دانشگاه به عنوان دانشگاه محوری انتخاب و دانشگاه های همکار نیز انتخاب خواهند شد.

وی اضافه کرد: در حوزه پایین دستی طی سال های گذشته ۳۷۰ قرارداد با هزینه ای بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان با ۶۶ دانشگاه و مرکز پژوهشی منعقد شده است.