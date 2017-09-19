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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی:

۴۱۸ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال اعتبار برای آب و فاضلاب اختصاص یافت

۴۱۸ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال اعتبار برای آب و فاضلاب اختصاص یافت

بجنورد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته ۴۱۸ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال اعتبار به آب و فاضلاب این استان تخصیص داده شد.

حمید روشن‌روان در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه بخشی از این اعتبارات به‌منظور آب‌رسانی به مجتمع‌های دارای اولویت اختصاص داده‌شده، اظهار کرد: ۱۴۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال برای پروژه‌های صندوق توسعه ملی اختصاص‌یافته است.

روشن‌روان افزود: همچنین ۱۸ میلیارد ۷۵۰ میلیون ریال برای پروژه‌های آب‌رسانی تک روستایی اختصاص‌یافته است که این میزان اعتبار در سال ۹۴، بالغ‌بر ۱۳۸ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی، ۹۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال، برای اجرای ۱۷ پروژه آب‌رسانی و دو پروژه تصفیه فاضلاب در سطح روستاهای استان تخصیص‌یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بابیان اینکه قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته در سال ۹۳ تصویب و به دولت ابلاغ‌شده است، گفت: سهم خراسان شمالی از این منبع مالی در سال مالی ۹۵، ۲۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال بوده است که برای افزایش شاخص بهره‌مندی آب شرب روستای هزینه می‌شود.

روشن‌روان اظهار کرد: پس از موافقت‌نامه اعتبارات تخصیص داده‌شده، بر اساس صورت‌وضعیت کار پیمانکاران چک‌هایی برای وصول مطالبات صادر می‌شود.

کد مطلب 4091169

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