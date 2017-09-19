مسیح الله معصومی به عنوان شهردار زنجان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ۹ نفره شورای شهر زنجان قبل از ظهر سه شنبه در جلسه این هفته شورای شهر زنجان مسیح الله معصومی را با ۶ رای به عنوان شهردار زنجان انتخاب کردند.

اعضای شورای شهر زنجان مسیح الله معصومی گزینه غیربومی را از بین سه گزینه نهایی سعید رفیعی، سعید امیدی گزینه های بومی و مسیح الله معصومی به عنوان شهردار جدید زنجان معرفی کرد در حالی که دیگر گزینه شهرداری زنجان تنها حایز سه رای اعضای شورای شهر زنجان شد.

در جلسه رای گیری برای انتخاب شهردار زنجان.سعید امیدی انصراف داد و سعید رفیعی گزینه بومی تنها ۳ رای را کسب کرد.

شورای شهر زنجان پس از کش و قوس های فراوان و گزینه های متعدد بالاخره توانست مسیح الله معصومی را به عنوان شهردار زنجان انتخاب کند.

گفتنی است هیچ سابقه اجرایی از مسیح الله معصومی در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت و در روند بررسی های گزینه های مطرح شده برای شهرداری زنجان، خدایی سخنگویی شورا از پاسخگویی به سوال خبرنگار مهر در این خصوص خودداری کرد.