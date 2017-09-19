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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

قایم باشک بازی سیاره ها؛

ماه امشب از جلوی ۳ سیاره رد می شود

ماه امشب از جلوی ۳ سیاره رد می شود

در رویدادی نادر امشب ماه از جلوی سه سیاره ونوس، مریخ و عطارد رد می شود و منظره آنها از زمین را می پوشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در فرایندی که شبیه قایم باشک بازی میان سیاره هاست، طرفداران ستاره شناسی امشب می توانند ماه را در حالی تماشا کنند که سه سیاره و یکی از درخشانترین ستاره ها از منظر زمین را می پوشاند. در همین راستا ماه، ونوس، مریخ، عطارد و همچنین ستاره Regulus در صورت فلکیLeo را  طی ۲۴ ساعت می پوشانند.

گاهی اوقات در منظومه شمسی ماه با سیارات و اشیای فضایی دیگر در یک راستا قرار می گیرند اما  این ترکیب خاص هر ۲۸ سال یکبار اتفاق می افتد. آخرین باری که ۲۴ ساعت جلوی سه سیاره را پوشاند، در ۵ مارس ۲۰۰۸ بود. طبق تخمین کارشناسان این رویداد کهکشانی در سال ۲۰۳۶ دوباره اتفاق خواهد افتاد.

جکی فاهتری یکی از فیزیک اخترشناسان در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در این باره می گوید: این رویداد شبیه رقص ستاره ها و سیاره در آسمان است.

این درحالی است که ماه تا اکنون از جلوی ونوس و ستاره Regulus رد شده است. برای مشاهده این رویداد به تلسکوپ نیاز است اما ممکن است برخی بتوانند با چشم غیر مسلح آن را مشاهده کنند.

کد مطلب 4091193
شیوا سعیدی

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