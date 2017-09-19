به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده شب گذشته در مراسم تودیع و معارفه شهردار یزد با اشاره به ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار داشت: ما یزد را جهانی نکردیم، یزد یک شهر جهانی بود ما فقط آن را ثبت جهانی کردیم.

وی با استفاده از عبارت آنانکه چوب لای چرخ ما گذاشتند از آنان نیز تشکر کرد و گفت: اینان نیز ما را به تلاش بیشتر و همت بالاتر وا می‌داشتند.

عظیمی زاده ادامه داد: شهرداری امروز یزد حاصل ۹۰ سال تلاش و کار مداوم در این شهر است و شهرداران بزرگی در طول تاریخ تاسیس شهرداری برای این شهر زحمت کشیدند و در کنار کارگران و کارمندان شهرداری در راستای پیشرفت یزد تلاش کردند.

رئیس شورای شهر یزد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات شورای شهر و شهرداری در دوره قبل، بیان کرد: این افراد برای پیشرفت یزد اقدامات زیادی انجام دادند.

غلامعلی سفید عنوان کرد: در سفری که اکثریت اعضای شورای شهر یزد به اصفهان داشتند وبازدیدهایی که از پروژه‌های این شهر صورت گرفت، بر آقای جمالی‌نژاد به اجماع رسیدیم که وی یکی از بهترین گزینه‌ها برای شهرداری یزد است.

در این مراسم از تلاش‌های محمدرضا عظیمی زاده تجلیل و مهدی جمالی نژاد به عنوان شهردار یزد معرفی شد.