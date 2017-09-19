تولید و ثبت سموم کم خطر در کشور دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی باغستانی در حاشیه بازدید از باغات پسته شهرستان بردسکن در جمع خبرنگاران اظهارکرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده شاهد کاهش ۵۰درصدی استفاده از سموم در باغات پسته خراسان رضوی هستیم که این مهم خود می تواند الگویی برای دیگر استان های کشور باشد.

وی گفت: سالانه در کشور بین ۲۲ تا۲۵ هزار تن سم برای مبارزه با آفات استفاده می شود که یکی از اهداف و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی کنترل بیولوژیک با هدف تولید محصولات سالم و ارگانیک است.

باغستانی با اشاره به اینکه میانگین استفاده از سموم در ایران کمتر از میانگین جهانی آن است خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد مصرف سم در ایران به صورت میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم در هر هکتار بوده و ما از از سموم کمتری برای تولید محصولات کشاورزی و باغی استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه میزان مصرف سموم در باغات کشاورزی نیز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم در هر هکتار است اضافه کرد: این در حالی است که میانگین جهانی استفاده از سموم در باغات حدود یک کیلوگرم در هر هکتار برآورد می‌شود.

وی همچنین از ثبت ۳۵۰ قلم سم درکشور خبرداد و گفت: تنوع سموم خود می تواند مقاومت آفت ها را کاهش دهد به همین دلیل دنبال تولید و ثبت سموم کم خطر در کشور هستیم و در خراسان رضوی به دلیل اثرات منفی که ماده کائولین بردرختان پسته داشت فعلا استفاده این ماده در استان متوقف شد تا نتیجه تحقیقات تکمیلی مورد بررسی قرار بگیرد.

باغستانی با تأکید بر لزوم مبارزه با قاچاق و توزیع سموم کشاورزی، به‌ویژه سموم تقلبی در کشور عنوان کرد: عزم وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان مربوطه در این زمینه جزم است.