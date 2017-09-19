البرزنشینان از فقدان ‌سیاستی ‌پایدار در رنج بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز که صبح سه‌شنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا و رزمندگان، اظهار کرد: از فعالیت دولت تدبیر و امید و دریات رئیس‌جمهور تشکر می‌کنم.

وی بابیان اینکه مردم استان البرز پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید از فقدان ‌سیاستی ‌پایدار در رنج بودند، افزود: از سوی دولتی بر مسند استاندار البرز قرار گرفتم که سیاست‌های آن مورد تائید مقام معظم رهبری است.

استاندار سابق البرز با تأکید بر اینکه همواره درصدد بودم در استان تحمل پذیرش مخالفان بالاتر رود و گفتگو حاکم شود، ادامه داد: در سفر رئیس‌جمهور به البرز با استقبال پرشوری مواجه شدیم.

استاندار سابق البرز: منتظر نماندم نازم را بکشند

طهائی بیان کرد: منتظر نماندم نازم را بکشند بلکه خود در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست جمهوری که شکی در آن نداشتم وارد عمل شدم تا از توان خود در خدمت‌رسانی به مردم بهره گیرم.

وی با اشاره به اینکه میزان رای برای مردم استان البرز به رئیس‌جمهور منتخب ۵۱ درصد در سال ۹۲ به بیش از ۷۰ درصد در سال جاری رسید، افزود: رسیدگی به سند آمایش سرزمین، احیای واحدهای صنعتی نیمه فعال و راکد ازجمله اقدامات انجام‌گرفته در استان محسوب می‌شود.

استاندار سابق البرز با اعلام اینکه در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیش از هزار و ۸۰ مصوبه در ارتباط با واحدهای تولیدی به ثبت رسید، اظهار کرد: حفظ اشتغال موجود، راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد، افزایش ۹۰ درصدی توسعه شهرک‌های صنعتی از دیگر اقدامات انجام‌گرفته محسوب می‌شود.

طهائی تصریح کرد: ۵۳۵ میلیون دلار میزان سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در البرز به شمار می‌آید، البرز در حوزه کشاورزی سرآمد بوده است.

۵۰ درصد پروژه های مصوب سفر هیئت دولت به البرز اجرایی شده است وی با اشاره به اینکه ۱۰ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی در البرز وجود دارد، تصریح کرد: پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی البرز راه‌اندازی خواهد شد.

استاندار سابق البرز یادآور شد: ظرف حدود سه سال هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی مدرن به مجموعه تخت‌های بیمارستانی البرز اضافه‌شده است.

وی بابیان اینکه سه بیمارستان در نقاط مختلف البرز در حال ساخت است که از این طریق ۵۳۰ تخت بیمارستانی تهیه و تجهیز می‌شود، ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص تهیه و تدوین سند آمایش البرز در ابعاد استانی انجام‌شده است، این سند نقشه راهی برای تمامی طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و غیره خواهد بود.

طهائی با اعلام اینکه کنار گذرشمالی برای حل مشکلات ترافیکی کلان‌شهر کرج و سایر راه‌های مرتبط مصوب و اجرایی شده است، افزود: استان البرز قطب علم و فناوری کشور شناخته شد.

وی گفت: سال گذشته در سفر رئیس‌جمهوری به البرز حدود ۹۹۵ میلیارد تومان اعتبار به استان تعلق گرفت که تاکنون ۵۰ درصد پروژه‌های مصوب اجرایی شده است.

مقدمات انتقال زندان‌های ملی به تهران فراهم‌شده که این امر به مصوبه امنیت ملی نیاز دارد وی با اشاره به اینکه از ۴۷ خدمت بیش از ۵۰۰ خدمت در البرز الکترونی شده است، اظهار کرد: کلنگ زنی موزه دفاع مقدس یکی دیگر از اقدامات انجام‌گرفته محسوب می‌شود .

استاندار سابق البرز با اشاره به اینکه به همت قوه قضاییه مقدمات مبحث مهم انتقال زندان‌های ملی به خارج از استان فراهم‌شده است، افزود: مقدمات انتقال زندان‌های ملی به تهران فراهم‌شده که این امر به مصوبه امنیت ملی نیاز دارد.

وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به سکونتگاه‌های غیرمجاز موردتوجه قرارگرفته است، اظهار کرد: قرار بود ادامه مسیر همت وارد میدان امام حسین کرج شود که گرفتاری فراوانی را عاید شهر می‌کرد لذا تغییر مسیر به سمت چالوس مطرح و مورد تائید قرار گرفت.

شورای تأمین استان البرز شورای وحدت بود

طهائی یادآور شد: پروژه کنارگذر شمالی شهر با بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با طول ۱۷ و نیم کیلومتر در حال اجرایی شدن است، فاز یک کنارگذر جنوبی توسط دولت تصویب‌شده است.

وی افزود: کلنگ تونل جاده اصلی هشتگرد به طالقان به زمین زده شد و از سفر ریاست جمهوری بودجه‌ای به این پروژه تخصیص داده‌شده است؛ این مسیر طی ماه‌های اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته که قابل‌تقدیر است.

استاندار سابق البرز با اعلام اینکه انتقال گاز سراسری به شهرستان طالقان یکی دیگر از اقدامات انجام‌گرفته بوده است، تصریح کرد: شورای تأمین استان البرز شورای وحدت بود.