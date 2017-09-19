ضرورت ورود همه دستگاه های اجرایی سرایان برای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریمی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان با بیان اینکه اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین نابهنجاری های اجتماعی، خانواده های ما را هدف قرار داده است، بر ورود همه دستگاه ها برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

وی با اشاره به این موضوع که ناآگاهی در گسترش اعتیاد در بین افراد جامعه تاثیر زیای دارد بر لزوم آموزش به خانواده ها تاکید کرد.

وی از اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها در روزهای پنچشنبه هر هفته با همکاری آموزش و پرورش خبر داد تا از این طریق خانواده ها آموزش های لازم را فرا بگیرند.

وی تصریح کرد: اگر والدین آگاهی لازم در این زمینه را کسب کنند و بدانند که چه خطری در کمین فرزندانشان قرار گرفته به طور قطع می‌توانند در پیشگیری از مصرف موادمخدر نقش آفرین باشند.

فرماندار سرایان طرح کرامت قرارگاه جواد الائمه(ع) را هم از طرح های مناسب برای فرهنگ سازی و پیشگیری از اعتیاد برشمرد و از نهاد های ذیربط خواست تا بانک اطلاعاتی خانواده های پرخطر را آماده کرده و همه دستگاه ها برای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر راهکار عملی ارائه کنند.

مجتبی مقدس نماینده قرارگاه جواد الائمه (ع) نیز با اشاره به اجرای طرح کرامت با هدف پیشگیری از اعتیاد و مبازره با مواد مخدرگفت: در همین راستا اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی و بالا بردن دانش خانواده‌ها در خصوص آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر اجرا می‌شود.

کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان سرایان نیز طرح اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد را از جمله برنامه های بهزیستی در راستای پیشگیری از اعتیاد برشمرد و از برگزاری گارگاه های مختلف به منظور فرهنگ سازی در همین راستا خبر داد.

وی تصریح کرد: خیلی از افراد جامعه نسبت به انواع مواد مخدر و عوارض حاصل از آن بی اطلاعند که لزوم برگزاری کلاس های آموزشی را دوچندان کرده است.

سرهنگ جواد میربلوکی رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان سرایان از برخورد جدی نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و همچنین خرده فروشان مواد خبرداد و از همکاری قوه قضاییه در این زمینه قدردانی کرد.