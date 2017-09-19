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۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۵۳

در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر؛

همایش «طلبه طراز انقلاب اسلامی» برگزار می شود

همایش «طلبه طراز انقلاب اسلامی» برگزار می شود

نخستین همایش طلاب تهران با عنوان«طلبه طراز انقلاب اسلامی» در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) پیرو سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه علمیه استان تهران اقدام به برگزاری همایشی در خصوص مرور مطالبات رهبری و آزاد اندیشی برای بررسی موانع و راه‌های رسیدن به طلبه طراز انقلاب اسلامی می نمایند.

این نشست با سخنرانی آیت الله رشاد، حجت الاسلام والمسلمین اکبر نژاد و حجت الاسلام زائری و همچنین بیان دیدگاه‌های طلاب، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر، واقع در میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه کوچه شهید صیرفی پور برگزارخواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۳۵۰۲۴۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 4091220

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